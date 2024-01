Buon compleanno Giuliano Ferrara | Marco Storari…

(Di domenica 7 gennaio 2024)Storari, Franco Debenedetti, Sergio Ammirata, Mario Bertini, Enrico Boselli, Nicolas Cage, Luca Rigoni, Nick Clegg, Pamela Giacoma Giovanna Orrù,Simone, Andrea Pisanu, Serena Ortolani, Antonio de Paola, Alessandro Fabian, Carlotta Filippi, Omar Bertazzo, Michelangelo Albertazzi, Roberto Pereyra, Luca Morassi, Maicol Scuttari, Jessica Rossi, Michele Serranti… Oggi 7 gennaio compiono gli anni: Benita Martini, attrice, doppiatrice; Franco Debenedetti, imprenditore, politico; Anna Maria Zampieri Pan, giornalista; Giovanna Sesto, ex cestista; Sergio Ammirata, attore, regista; Franco Gaetano Scoca, accademico, avvocato; Piero Pierotti, storico, urbanista; Dario Baruffi, ex calciatore Verona, Prato, Monza, allenatore. Inoltre, compiono gli ...

(Adnkronos) – The post Nicolas Cage , buon compleanno al papà di Superman – Ascolta il podcast appeared first on Il Giornale dell'Umbria - il ... (giornaledellumbria)

70 anni sono un gran traguardo, ma il tuo cammino è ancora molto lungo! Auguri di salute e felicità per questa bella decade raggiunta e tanta buona fortuna per il futuro!"dalla ...... che la vita nei suoi estremi si manifesti altrove, la medietà è unposto dove stare; ... Fatti L'intervista impossibile per il primodi ChatGpt Carlotta Cittadini Sentimenti omologati Il ...Il Distretto Rotary 2071 organizza iniziative a Firenze, Arezzo, Grosseto, Massa, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena in occasione del 227° anniversario della nostra bandiera ...Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo consenso, anche altri cookie o strumenti per migliorare la tua esperienza online. Puoi selezionare ciascuna categoria di cookie e prestare/revocare il ...