Buio Napoli | ma il ritiro serve veramente a questa squadra?

(Di domenica 7 gennaio 2024) Dopo l’incredibile e sconcertane ko di oggi contro il Torino, ilnelle prossime ore potrebbe andare inper preparare la gara di sabato contro la Salernitana. Ilcampione d’Italia che ha incantato tutti non c’è più e non solo in riferimento alla forza espressa l’anno scorso, ma proprio come entità di gruppo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Roma, 25 nov. (askanews) – Esce mercoledì 6 dicembre per Edizioni All Around “La Luce oltre il Buio” , storie di bambini soldato della giornalista ... (ildenaro)

L’installazione delle luminarie a Napoli è in forte ritardo. Da via Toledo a via Dante ci sono, ma soltanto un breve tratto è stato ... (teleclubitalia)

Ilcade pesantemente anche all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Ivan Juric, che ... Al termine del match èpesto per la squadra di Walter Mazzarri, che viene pesantemente contestata ...Gongola Ivan Juric , che mette l'Europa nel mirino, mentre èpesto in casa. Bocche cucite nel post partita tra i campioni d'Italia: a metterci la faccia è il ds Mauro Meluso ....Buio Napoli. Mazzarri rischia Per il Napoli e ‘ notte fonda, sconfitta bruttissima contro il Torino per il modo in cui è stata giocata la partita, ovvero mai, una sola azione in 90 minuti di gara. Cal ...Ritiro in vista per il Napoli dopo il ko di Torino, l'edizione online de II Mattino scrive: " Inizialmente si pensava che già stasera la squadra poteva andare in ritiro, ma il club ha rinviato a ...