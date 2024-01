Bufera su Thiago Silva | la moglie lo fotografa al cellulare mentre è al volante

Momento difficile perSilva . Non bastassero le voci che lo danno in partenza dal Chelsea al termine della stagione, il difensore brasiliano è finito al centro di una vera e propriamediatica. L'Instagram ...Motta a centrocampo schiera Freuler e Moro subito dietro al trio sulla trequarti composto da ... "Ma basta!!!": il Milan vince con il Monza 3 - 0 e scoppia la, ecco perché - GuardaGuaio... familiare per l'ex difensore del Milan, che rischia grosso a causa di una sbadataggine della moglie Belle ...Finisce in pareggio la sfida tra i felsinei ed i liguri. Il gol di Gudmundsson ha illuso gli ospiti, ma la rete dei padroni di casa è arrivata solo nel finale.