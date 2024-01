Bud Spencer | quanta pasta riusciva a mangiare?

(Di domenica 7 gennaio 2024) Budpersino 2 kg di, parola di Giuseppe Pedersoli, figlio del noto attore che ha interpretato alcuni dei film più amati dagli italiani. Con Bud, le diete non funzionavano, e il celebre interprete non si sottraeva ad alcuna sfida di carattere alimentare. Una volta, ad esempio, l’attore ha condito un piatto di spaghetti con olio, pomodori e persino corn flakes. Come riportato da Open, Giuseppe Pedersoli ha parlato della routine alimentare del padre e ha raccontato: “Partiva sempre con un carico di spaghetti, olio e pomodori. Una volta li ha conditi con i cornflakes. La sua roulotte era affollata, cucinava la sarta Ida. Se gli facevi due kg dipoteva mangiarseli tutti. Andò da Messeguè, in Svizzera. Gli presentarono un vassoio con due pere ...

Giuseppe Pedersoli, 62 anni, sceneggiatore e produttore per cinema e tv racconta a Il Corriere della Sera vita e aneddoti su suo padre, Bud Spencer, indimenticabile. "Dal '67 in poi ha girato tre o quattro film all'anno". Giuseppe Pedersoli, sceneggiatore e produttore tv, è uno dei tre figli di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer. E oggi lo ricorda in un'intervista al Corriere della Sera: dice che "papà era la persona meno severa al mondo". E rammenta che quando doveva accompagnarlo a scuola spesso invece lo portava sul set. Dal cinema alle diete, passando per il rapporto con Terence Hill, Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, ha ricordato il padre in una lunga intervista, svelando aneddoti e ripercorrendo i momenti più significativi.