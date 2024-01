Briatore e Bonelli | scontro su Twiga e tasse

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 7 gennaio 2024) (Adnkronos) – Botta e risposta prolungato tra Flavioe Angelo. Il manager e il parlamentare sono protagonisti di una discussione tra dichiarazioni e social. “Ho scoperto che in Italia esiste un certo Angelo Benelli,… Attacca il, dicendo cheha la residenza a Montecarlo: questo qui è fuori di testa. Posso avere anche la residenza in Kazakistan, ma se l’azienda è in Italia, paga lein Italia”, dicein un video su Instagram. “Ildà lavoro a 180 persone e questo non lo dici. Dici il fatturato e dici che ilguadagna: pensa te, sarebbe bello se le aziende perdessero e non dessero lavoro alla gente. Caro Benelli,… dovete capire una cosa: non servite ...