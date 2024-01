Bonus bollette 2024 | confermato Importo | requisiti | come funziona aggiornamento 7 GENNAIO

Contributo straordinario suluce : valido per i primi tre mesi del 2024, questospetta solo ai titolari disociale elettrico per disagio economico, con importo diversificato in ...mamme lavoratrici Carta spesa 'Dedicata a te'trasportiasili nido Contributo straordinario sulucepsicologo Carta cultura e carta del meritomutui under 36colonnine di ricaricaedilizimamme lavoratrici - Decontribuzione per circa 800mila lavoratrici ...Per l'anno in corso sono stati prorogati, con modifiche, alcuni bonus già attivi nel 2023, altri sono stati cancellati e ne sono stati introdotti di nuovi ...PADOVA - Primo comandamento, niente panico. Anche se si avvicina la data del 10 gennaio che segnerà per case singole e condomini la fine del mercato tutelato del gas a favore di quello ...