Blinken | «A Gaza situazione disastrosa» Biden teme che la guerra si estenda al Libano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Le notizie di domenica 7 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Raid israeliani nella Striscia e in Cisgiordania: decine di morti

Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken è oggi a Istanbul, in Turchia , per la prima tappa del ... (dayitalianews)

: "Asituazione disastrosa. Lavoriamo per evitare che conflitto in Medio Oriente si estenda" La notizia arriva mentre i riflettori sono puntanti a nord dove è arrivata "la prima risposta" ...Il segretario di Stato americano, Antony, arrivato ieri sera ad Amman nell'ambito della sua quarta tourn e diplomatica in Medio Oriente dall'inizio del conflitto a, tesa a prevenirne un allargamento, oggi prevede di incontrare ...Continua il tour diplomatico di Antony Blinken in medio oriente per fermare l’escalation del conflitto. Secondo il ministero della Sanità nella Striscia di Gaza sarebbero stati uccisi due giornalisti ...Il re di Giordania afferma che gli Stati Uniti devono fare pressione su Israele affinché accetti il cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce Haaretz citando Reuters. (ANSA) ...