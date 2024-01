Biathlon | staffetta maschile Oberhof 2024 | Norvegia ancora dominante | primo podio per l’Italia

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tutto come da previsione o quasi nelladi, valida per la Coppa del Mondo 2023/di. Il forte quartetto norvegese fa sembrare tutto molto semplice e dopo una prima metà di gara in controllo con Stroemsheim e Laegreid, prende il largo in terza frazione con Tarjei Boe e poi con il fratello Johannes va a prendersi il terzo successo su tre in questa stagione. La Germania resiste nelle prime due frazioni, poi Nawrath incappa in un disastroso poligono ma con la seconda piazza conquistata in casa arriva in ogni caso il miglior piazzamento stagionale dopo i due terzi posti di Ostersund e Hochfilzen. Rispetto alle due staffette precedenti – entrambe chiuse in seconda posizione – a crollare è la Francia che dopo aver iniziato alla grande con Claude ed essere riuscita a ...