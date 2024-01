Biathlon | la Francia trionfa nella staffetta femminile di Oberhof Italia quarta

(Di domenica 7 gennaio 2024) Esulta la, prova valida per latappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di. Sulle nevi tedesche, il quartetto composto da Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau e Julia Simon rispetta il pronostico e vince davanti a Norvegia e Svezia.una buonissima. Davvero molto buona la condotta di gara della. La squadra transalpina si prende il primo posto a metà prova con Justine Braisaz-Bouchet (bravissima nel suo ultimo giro sugli sci a recuperare ben 20”5 su Persson, prima di andarsene da sola) e poi resta al comando con Chauveau e Simon, fino a terminare la gara in prima posizione in 1:12:42.5 con 12 ricariche totali effettuate e ...

Italia sul podio nella staffetta maschile nella prova di coppa del mondo di biathlon di Oberhof, in Germania, grazie a un'ottima prova di squadra. La vittoria è andata alla Francia. Proprio le staffette apriranno la prossima tappa di Coppa del Mondo in programma a Ruhpolding (Germania): mercoledì 10 dicembre è in programma la sfida femminile, seguita nei tre giorni successivi ...