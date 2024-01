Besiktas | UFFICIALE | Fernando Santos è il nuovo allenatore

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ilha scelto il nome del. Il club turco ha infatti annunciato l'approdo in panchina di, ex ct...

...aver risolto il suo contratto con il, ha subito trovato una nuova squadra . Per il centrale ivoriano ex Manchester United è tempo di tornare al Villarreal, la notizia è diventata. ...Con un comunicato, il Besiltas ha annunciato di aver risolto il contratto con Eric Bailly. Il difensore ... https://twitter.com//status/1740746589394584000ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Besiktas Ayos Voleybol (@besiktasjkvoleybol) Recep Vatansever è stato nominato capo allenatore della squadra di pallavolo femminile del Besikta ...Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per ...