Benevento | utilizzavano drone per introdurre droga in carcere | arrestati i piloti

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiImponente operazione di polizia condotta dai Baschi Azzurri del Reparto di. Dalle prime ore dell’alba di ieri mattina fino a questa notte, la Polizia Penitenziaria è stata impegnata nel contrastare tentativi di spaccio avvenuti da criminali esperti in pilotaggio di velivoli da remoto. Sono state le barriere antintrusione di prossimità a far scattare l’allarme e ad impedire il sorvolo del, precipitato rovinosamente al suolo. Importante primo sequestro del velivolo, che trasportava oltre duemila dosi di hashish, cocaina e anfetamine. Immediate le attività investigative volte a rintracciare idelattraverso i dati di volo del velivolo. Nel primo pomeriggio, infatti, la Polizia Penitenziaria traeva in arresto due pregiudicati quarantenni della provincia di Napoli. ...