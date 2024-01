Belen spazza via acqua da casa allagata dopo nubifragio in Argentina – Video

(Adnkronos) – Belen Rodriguez ha postato un Video su Instagram mentre spazza via l’ acqua nella sua casa in Argentina dopo un nubifragio che ha ... (giornaledellumbria)

Fortunatamente stiamo tutti bene" , questo il messaggio dia corredo del video condiviso sui social, nel tentativo di rassicurare tutti i suoi fan sulle condizioni di salute sue e della sua ...'Tempesta di fulmini, un disastro. Migliaia di persone bloccate a casa. Fortunatamente stiamo tutti bene', scrive Belén Rodriguez postando su Instagram un video in cui spala l'acqua che ha invaso la ...Fortunatamente stiamo tutti bene”. Scrive così Belen su Instagram, condividendo un video dove la vede impegna a spazzare via l’acqua da casa sua dopo un nubifragio che ha colpito l’area di Reta, in Ar ...«Un disastro, migliaia di persone bloccate in casa». Sono queste le parole che Belen ha scritto a corredo di un post Instagram. La showgirl ha pubblicato un video in cui ...