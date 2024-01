Befana ricca ricca di doni e la Casertana fa festa Cangelosi soddisfatto | “Vedremo a marzo”

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 7 gennaio 2024) Caserta (Alfredo Stella). Altro che cenere e carbone, nella calza i tifosi dellatrovano ben altro: le ultime 12 gare disputate presentano un ruolino di marcia con 9 le vittorie conquistate (5 in trasferta), condite da soli 3 pareggi (2 fuori). Imbattibilità esterna consacrata anche ieri a Monopoli e secondo posto in classifica in solitudine. Una vittoria, quella ottenuta in terra pugliese che ha permesso a Curcio e compagni di lasciarsi alle spalle il gruppone delle inseguitrici, tutte vittoriose nei rispettivi incontri. Al novero mancano solo le gare di Juve Stabia e Crotone che si giocheranno nel pomeriggio di oggi. Per una momentanea classifica che vede le Vespe stabiesi a 42 punti, laa 38, il Picerno e l’Avellino a 37. Seguono il Taranto a 36, Benevento a 32 e il Crotone a 32 per un girone di ritorno all’insegna delle ...