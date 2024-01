Beatrice Luzzi | le foto di lei in un bar dopo il Grande Fratello fanno il giro del web

Leggi su biccy

(Di domenica 7 gennaio 2024) Lo scorso mercoledìha lasciato la Casa delin seguito alla morte del padre e in questi giorni si sono tenuti in forma privata i funerali, come annunciato dal suo staff. “e la sua famiglia consapevoli e grate delle numerose espressioni di partecipazione alla loro perdita, hanno espresso la volontà di fare dei funerali un momento privato, riservato ai parenti e agli amici più stretti. Invitiamo, quindi, tutti i fan a rispettare il loro modo di vivere questo dolore e a non partecipare alla cerimonia. Per chi vuole essere presente con un pensiero,ha suggerito l’associazione Libera, di don Luigi Ciotti, di cui troverete il link qui sotto, per fare di un mazzo di fiori un messaggio contro le mafie e per la giustizia sociale. Vi ringraziamo ...