Basket | Tortona torna a vincere ed elimina Scafati dalle Final Eight | dove vanno Milano | Reggio | Napoli e Pistoia

(Di domenica 7 gennaio 2024) Si sono disputati questo pomeriggio cinque match della quindicesima giornata del massimo campionato italiano die sono scesi in campo, Pesaro, Sassari, Trento,, Brindisi, Brescia,e Cremona, in sfide decisive nella corsa alla. Ecco come è andata. BERTRAM DERTHONA– GIVOVA89-52 Dura, virtualmente, solo 7 minuti la sfida tra. Sette minuti di grande equilibrio, con i campani che guidano e i padroni di casa che rispondono colpo su colpo. Ma un parziale di 11-0 negli ultimi 3 minuti del primo quarto e quello di 10-2 a inizio ripresa fanno scappare via, grazie a uno scatenato Tommaso Baldasso, che ...

Il LIVE in diretta di Tortona-Scafati , sfida valida come 15^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Momento decisamente complicato per la ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Tortona-Scafati , sfida valida come 15^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Momento decisamente complicato per la ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Tortona-Scafati , sfida valida come 15^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Momento decisamente complicato per la ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Tortona-Scafati , sfida valida come 15^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Momento decisamente complicato per la ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Tortona-Scafati , sfida valida come 15^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Momento decisamente complicato per la ... (sportface)

Nella ripresa Radosevic firma 8 punti in fila con cuivola via, e nel finale arriva anche a sfiorare i 40 punti di vantaggio. Scafati dice così addio ai sogni di Final Eight. Il top scorer ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta- Scafati, valida per la Serie A1 2023/2024 di. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO SERIE A1 ...Si sono disputati questo pomeriggio cinque match della quindicesima giornata del massimo campionato italiano di basket e sono scesi in campo Tortona, Scafati, Pesaro, Sassari, Trento, Milano, Brindisi ...L’Armani mette in cassaforte la qualificazione alla Coppa Italia e continua la risalita in campionato. Il migliore è Napier con 17 punti ...