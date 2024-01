Basket | Serie A 2023 24 | Tortona distrugge Scafati | vittoria anche per Sassari a Pesaro

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nelle prime gare del pomeriggio diA la Bertram Yachtsdomina e annichilisce la Givova, battuta 89-52. Tutto facile per la squadra di De Raffaele, che prende il largo già nel primo quarto. All’intervallo il punteggio è di 40-23, soprattutto grazie ad un incredibile 5/5 da tre di Baldasso, ma lo scarto continua a crescerenella seconda frazione. Nella ripresa Radosevic firma 8 punti in fila con cuivola via, e nel finale arrivaa sfiorare i 40 punti di vantaggio.dice così addio ai sogni di Final Eight. Il top scorer per i padroni di casa è Baldasso, che piazza 19 punti. In doppia cifraWeems a quota 13 e Radosevic e Severini con 11 a testa. L’unico in doppia cifra per gli ospiti è Gamble a quota ...