Basket Serie A 2023 24 | Pistoia batte Cremona per 64-60

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024)si prende una partita equilibrata fino alla fine controche ha mostrato tanti spunti, anche se dal PalaCarrara ne esce con zero punti. Un match che ha avuto protagonista Charlie Moore che ha fatto il belllo ed il cattivo tempo e che cìè stato sempre per la sua squadra, anche nei momenti di difficoltà. Punti importanti perche ha messo in atto una prestazione davvero importante. Nel primo quarto si capisce subito che la partita che la partita si svolgerà sul filo dell’equilibrio.parte meglio con i primi punti della partita che dsono tutti di marca ospite;però si mette subito al lavoro per abbassare il divario che c’è e fa chiudere il quarto con il punteggio di 14-17. Nel secondo quarto i ritmi sono uguali conche parte meglio. Dalla ...