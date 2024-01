Balneari | è polemica per la riduzione dei canoni demaniali nel 2024

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 gennaio 2024) “E’ indispensabile una discussione seria e non strumentale sulle problematiche degli imprenditoriitaliani”, afferma Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italianoaderente a Fipe/Confcommercio. “Caso emblematico dell’uso, tanto strumentale quanto superficiale, è lasui. Ladel 4,5 per cento previsto per quest’anno, così come l’aumento del 25 per cento del 2023, sono dovuti alle variazioni dell’indice Istat così come previsto dall’articolo 1 comma 252 della legge numero 296/2006. È questa la legge che stabilisce i”. Basterebbe vedere chi all’epoca aveva responsabilità di governo per scoprire tutta la strumentalità del dibattito politico. La questione balneare non è sorta adesso, ma nel 2009, da allora ...