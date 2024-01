Auto nel lago a Como | morte due persone

(Di domenica 7 gennaio 2024) Un'è finita in acqua a viale Geno sul lungodi. Le due vittime sono un uomo di anni 38 e una donna di anni 45, per il recupero dei corpi si è reso necessario l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Torino. In giornata si procederà al recupero del veicolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 auto – Iniziamo i passaggi al km 342. Al comando Al Rajhi con 9:27 su Sainz e 9:28 su Moraes in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 auto – Al km 342 la battaglia si fa serrata con Peterhansel in vetta con soli 5 secondi su Loeb ! ... (oasport)

...centro delle critiche degli altri detenuti per alcuni presunti privilegi durante la permanenza... Coperta e posate nell'di Turetta, Picozzi: "Demoni interiori"... spesso fuori regione e persino oltre i confini nazionali, con le ambulanze e led'istituto ... checorso dell'anno hanno trasportato oltre 3mila pazienti: allo stato attuale, sul territorio ...Hanno lavorato tutta notte i sommozzatori dei Vigili del Fuoco per recuperare i corpi di Como, l’auto parte in avanti, sfonda la ringhiera e finisce nel lago. Morti un uomo e una donna Auto nel lago in viale Geno, morti un uomo e una donna. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori di vigili del fuoco giunti da Torino. Le due vittime sono un uomo di anni 38 e una… Leggi ...