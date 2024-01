Auto finisce nel lago di Como | morti un uomo di 38 e una donna di 45 anni

(Di domenica 7 gennaio 2024) Un’ha abbattuto il parapetto ed è finita neldi: recuperati i corpi di undi 38e unadi 45 Un’ha sfondato il parapetto finendo neldi. A bordo undi 38e unadi 45, per loro non c’è stato nulla da fare. I corpi – dopo una nottata di ricerche – sono stati recuperati questa mattina dai vigili del fuoco. L’incidente, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuto ieri sera, giorno dell’Epifania, intorno alle 23. La macchina, un suv Mercedes, era posteggiata a pochi metri dalla ringhiera della piazzola del parcheggio di Villa Geno che si affaccia sul. Quando è partita sfondando il parapetto e finendo ...

L'è finita in acqua in un punto molto profondo del lago nonostante sia a poca distanza dalla riva. Le vittima, di 38 anni lui e 45 lei, erano a bordo di un'auto e sono finiti all'interno del lago nella serata di ieri, sabato 6 gennaio. I sommozzatori hanno lavorato tutta la notte per recuperare i ...La vettura è partita in avanti sfondando la ringhiera. L'allarme è stato lanciato da un testimone, che ha chiamato i soccorsi ...