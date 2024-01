Auto finisce nel lago di Como | morti un uomo 38 anni e una donna 45 anni «Hanno parlato e poi sono saliti in macchina»

Leggi Anche Colico (Lecco),nel lago: muore una donna Una donna di 45 anni e un uomo di 38 anni sono morti a bordo della loroche nella tarda serata di sabato 6 gennaio è finita nel lago a Como. I corpi sono ...nel lago, un morto e due feriti gravissimi. Vigile del fuoco - eroe si tuffa in acqua per salvarliComo Allarme alle 22.50 nel parcheggio nei pressi della Como Nuoto, soccorritori e sommozzatori hanno lavorato tutta la notte per recuperare le due persone a bordo della vettura, purtroppo ormai senza ...(mi-lorenteggio.com) Como, 7 gennaio 2024 – Ieri sera, in viale Geno, intorno alle ore 22.50 un’auto è finita nel lago di Como, i sommozzatori del nucleo di Torino hanno recuperato i corpi senza vita ...