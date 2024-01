Australian Open | Flavio Cobolli è l’ultimo dei non qualificati per ranking al tabellone principale | poche ore per sperare…

A livello femminile nessuna giocatrice tra le prime 100 del mondo Domenica 14 Gennaio - in quel di Melbourne - prenderà il via il primo slam stagionale, l': un tennista di casa non ...Cosa portate con voi da questa settimana in vista dell'Cosa farete nei prossimi giorni prima dell'inizio delle partite a Melbourne HUBERT HURKACZ : " Penso che sia stato positivo ...Poche ore per sperare. Flavio Cobolli (n.101 del ranking) è l'ultimo dei non qualificati per la sua classifica al tabellone principale degli Australian Open (14-28 gennaio). Il forfait di Rafael Nadal ...Il quadro è definitivo. Il termine dei tornei di questa settimana ha sancito il quadro della situazione sulle teste di serie dei prossimi Australian Open 2024. Il ranking, come è noto, va a stabilire ...