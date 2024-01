Australian Open 2024 | Jannik Sinner e Matteo Berrettini in campo domani per gli allenamenti a Melbourne

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’appuntamento è per, lunedì 8 gennaio. Sui campi di(Australia), l’attività prosegue in vista degli(14-28 gennaio). Prenderanno il via le qualificazioni che metteranno in palio i pass per il main draw e inmaschile ci sarà una numerosa pattuglia italiana. Rimanendo in orbita Bel Paese, sono da consideraredi un certo interesse., infatti, saranno in. Alle ore 14.00 locali (05.oo italiane) l’altoatesino, che dal 3 gennaio ha iniziato a colpire la palla con violenza inaudita come se non ci fosse un, si preparerà con l’ex n.1 del mondo, Andy Murray. Un confronto ...