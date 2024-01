Australian Open 2024 | il tabellone delle qualificazioni Al via 18 italiani | subito un derby per Nardi

(Di domenica 7 gennaio 2024) Saranno ben 18 glia caccia delprincipale degliin campo maschile. Ilcadetto di Melbourne, però, per gli incroci che si sono andati a creare consentirà al massimo a 12 di loro di entrare. Numero complicato da raggiungere, però, perché tanti sorteggi non sono stati fortunati. Il caso è soprattutto quello di Stefano Travaglia (contro il belga David Goffin) e Marco Cecchinato (pesca il giovane serbo Hamad Medjedovic), ma non è andata bene nemmeno a Francesco Passaro (con lo spagnolo Pedro Martinez), Alessandro Giannessi (opposto al mai domo aussie John Millman) e nemmeno a Stefano Napolitano (il moldavo Radu Albot è sempre ostico). Più possibili i confronti di Andrea Pellegrino con l’ungherese Zsombor Piros e di Andrea Vavassori contro ...

La kazaka si impone 6 - 0 6 - 3 in poco più di un'ora nella rivincita della finale2023. "Grazie per avermi lasciato tre game", è il commento tra l'ironico e l'amaro di Aryna [2] E. Rybakina b. [1] A. Sabalenka 6 - 0 6 - 3 Un messaggio a tutto il circuito WTA arriva ...Stagione 2024 che inizia con un titolo per lei e con la certezza di avere tutte le carte in regola per poter agguantare il titolo anche agliSaranno ben 18 gli italiani a caccia del tabellone principale degli Australian Open 2024 in campo maschile. Il tabellone cadetto di Melbourne, però, per gli incroci che si sono andati a creare consent ...Nella notte italiana sono stati sorteggiati i tabelloni qualificazione maschili e femminili degli Australian Open, con gli incontri che si giocheranno a partire da domani. Sono venti tra i ragazzi e l ...