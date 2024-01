Auletta | impianto di biometano | il 10 gennaio la presentazione del progetto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa)- “Con ilfacciamo rete sui territori creando economia circolare che tutela ambiente e territorio”. Così, il direttore generale di Retina Holding srl, Franco Torra, suldi realizzazione dell’di produzione dila cui realizzazione è prevista in località Cerreta, nell’area agricola del comune diche verrà presentato al pubblico, in un incontro con la cittadinanza, organizzato dall’amministrazione comunale del Comune di, in collaborazione con la società Retina Holding, che si svolgerà a partire dalle ore 18 presso La Casa delle Parole sita in località Largo Cappelli ad. All’incontro pubblico prenderanno parte tra gli altri, il ...