“Attacco con droni killer” Strage di 35 abitanti

(Di domenica 7 gennaio 2024) Messico: decimata una piccola comunità di 35 persone dal cartello de La Familia Michoacana. Per la prima volta conarmati di esplosivi L’conha sterminato la comunità della frazione di Buenavista de los Hurtado del comune di Heliodoro Castillo, nello stato di Guerrero giovedì 4 gennaio, quando in Italia erano circa le sette di sera. 35in tutto. Un paio di persone sopravvissute all’ha informato le autorità e ha dato la sua testimonianza di quanto accaduto. Le persone sono state massacrate dai membri di La Familia Michoacana, nella Sierra de Guerrero. Nella frazione si stava uccidendo un maialino, spiega il sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, direttore del Centro per i diritti delle vittime di violenza Minerva Bello di Guerrero, quando uomini armati sono ...

“ Cecchetto ? Non ha mai perso un’occasione che fosse una per denigrarmi ”. È un botta e risposta sempre più avvincente quello che ha per protagonisti ... (ilfattoquotidiano)

Il bilancio dei morti sale a oltre 21mila,55mila feriti. Gli sfollati raggiungono quota 1,9 ... invasa via terra da Israele e bombardata da inizio ottobre in risposta al sanguinosodi ...... danese e rumeno, in collaborazioneil produttore americano Lockheed Martin a Fetesti, in ... la simbologia della strumentazione e le tattiche dinelle operazioni aria - aria e in quelle ...41'- Azione d'attacco insistita della Juve, la difesa della Roma riesce ad allontanare alla fine. 37'- Cantore si mangia il 2-1!! Cross di Garbino, Ceasar respinge ...Splendida e meritatissima vittoria per 40 a 6 dei Daemons Cernusco sulla Legio XIII Roma e titolo Under 12 che torna il Lombardia, dopo quello Under 15 conquistato dai Seamen Milano. Al terzo posto i ...