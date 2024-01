Atp Brisbane | Dimitrov torna alla vittoria | Rune sconfitto

E alla fine tanta caparbietà e tanta ostinazione sono state ripagate. Battendo Holger Rune in due set - 76(5) 64 - Grigor Dimitrov si è laureato campione del "Internationall" (250 - montepremi 661.585 dollari) a sette anni dalla sua prima affermazione nel torneo e a sei dalla conquista del suo ultimo titolo in carriera (Finals 2017). E' un ...Grigor Dimitrov ce l'ha fatta. A distanza di più di sei anni dalleFinals del 2017 il tennista bulgaro torna a trionfare in un torneo del circuito maggiore e lo fa a, superando con lo score di 7 - 6(5) 6 - 4 Holger Rune in finale. Un primo set senza ...Niente Australian Open per Rafa Nadal. L'annuncio lo da lui stesso su Instagram, la causa è uno strappo muscolare alla gamba sinistra. I problemi fisici continuano a perseguitare il campione spagnolo ...E alla fine tanta caparbietà e tanta ostinazione sono state ripagate. Battendo Holger Rune in due set - 76(5) 64 - Grigor Dimitrov si è ...