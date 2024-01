ATP Adelaide 2024 | il tabellone di Lorenzo Musetti Possibile debutto con Thompson | strada in salita

Leggi su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2024)vuole riscattarsi. Dopo il ko contro Pavel Kotov ad Hong Kong, il ragazzo di Carrara ha confermato il suo piano d’azione con la sua presenza nel torneo 250 di, dove è titolare della quarta testa di serie deldopo la cancellazione di Ugo Humbert. Un piazzamento che gli permette di poter usufruire di un bye al primo turno, ma il cammino che lo aspetta non è per nulla semplice. Alin Australia potrebbe esserci infatti Jordan, entrato nelprincipale proprio grazie al forfait di Humbert e che a Brisbane ha lasciato tutti esterrefatti con la grande vittoria su Rafa Nadal in una partita giocata benissimo. Bisognerà capire quanta benzina avrà ancora in corpo, ma potrebbe volare sulle ali dell’entusiasmo. Ai quarti ...