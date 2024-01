Atalanta | Percassi | «Il mercato non chiude mai Su De Ketelaere…»

(Di domenica 7 gennaio 2024) Luca, ad dell’, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro la Roma dell’Olimpico Luca, ad dell’, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro la Roma dell’Olimpico. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Noi siamo molto contento che Charles sia a disposizione dell’. Non abbiamo mai avuto dubbi, sta facendo bene e pensiamo che possa ancora migliorare perché ha un grande potenziale.? Numericamente la squadra è più che a posto. Qualora ci siano occasioni da cogliere per migliorare la rosa nel presente e nel futuro, saremo contenti di farlo. Ilnonmai».

