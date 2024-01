Atalanta | Carnesecchi non è più sul mercato

(Di domenica 7 gennaio 2024) Adesso è una certezza: dopo la gara con la Roma, in cuiha chiuso da migliore in campo assoluto grazie a otto parate miracolose...

Bologna. L’Atalanta è di scena al Dall’Ara per sfidare il Bologna e Gasperini si affida a De Ketelaere dal primo minuto, mentre in difesa torna ... (bergamonews)

L’analisi sulla situazione in porta per l’ Atalanta di Gian Piero Gasperini , con l’alternanza tra Musso e Carnesecchi «Il nodo portieri è a ... (calcionews24)

L’amara sconfitta di Bologna lascia in eredità all’ Atalanta tanti aspetti su cui riflettere: la gestione rivedibile delle palle inattive, le troppe ... (bergamonews)

L' Atalanta vuole chiudere l'anno in bellezza. Dopo la sconfitta contro il Bologna, mister Gasperini cerca di analizzare le prestazioni... (calciomercato)

Bergamo. La conferma di Carnesecchi in porta, il ritorno di Scamacca : le formazioni ufficiali di Lecce-Atalanta. Atalanta-Lecce , le formazioni ... (bergamonews)

Bergamo. La conferma di Carnesecchi in porta, il ritorno di Scamacca , l’assenza dell’ultimo minuto di Scalvini : le formazioni ufficiali di ... (bergamonews)

Le pagelle dell'7,5: Gara importantissima per lui, che capitola sul rigore di Dybala dopo aver chiuso lo specchio a ripetizione con attenzione e uscite sempre perfette. Nella ...deve impegnarsi per evitare l'autorete di Holm al 56', dall'altra parte al 61' Ederson ... Leggi anche Roma -, Dybala e la pallonata a Koopmeiners: cosa è successoRoma-Atalanta 1-1 Carnesecchi 8: Scatta come una molla ad ogni pericolo, anche quelli procurati dai suoi compagni. Para di tutto confermandosi uno dei migliori po.Roma-Atalanta 1-1 le pagelle e il tabellino della partita: vediamo com'è andata nella sintesi curata dalla redazione di Sportnews ...