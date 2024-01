Assogna | «Inter | la Juventus ha un fattore in più! Scuse ad Allegri»

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’è diventata Campione d’Inverno battendo il Verona mentre ladialle 18 scende in campo contro la Salernitana e proverà a rimanere attaccato ai nerazzurri.venuto a Sky Sport, spiega qual è ilche contraddistingue i bianconeri dalle altre squadre di alta classificaDOMINANTE – L’di Simone Inzaghi ha battuto il Verona diventando Campione d’Inverno, adesso tocca allarispondere. Paolospiega qual è ilche contraddistingue i bianconeri sia dai nerazzurri che dalle altre big italiane: «Facevo un ragionamento: sapete qual è la cosa buona dellarispetto alle altre squadre di alta classifica? Non ...

A bordocampo Paoloe Angelo Mangiante. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Da non perdere ... questa sarà la seconda gara in trasferta dopo la sconfitta contro l'nell'ottobre 2021 in ...A bordocampo Paoloe Angelo Mangiante. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Da non perdere ... questa sarà la seconda gara in trasferta dopo la sconfitta contro l'nell'ottobre 2021 in ...Lo hanno definito l’uomo del silenzio perché ha sempre preferito evitare telecamere e microfoni. Un passato da centrocampista di provincia, nell’estate del 2022 ha preso il posto di Giovanni Sartori e ...Il direttore sportivo giallorosso lascia il club dopo questa sessione di mercato e di questo hanno parlato a Skysport ...