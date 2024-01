Aspettando Torino-Napoli con alcuni doppi ex

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il 7 gennaio 1934 andava in scena la diciassettesima giornata di Serie A e ilespugnò Firenze grazie a Gino Rossetti, alla prima stagione con la casacca partenopea. Il club campano lo aveva prelevato dal: nella stagione 1928-’29 in maglia granata realizzò trentasei reti. E quella domenica di novant’anni fa indossavano la casacca del ‘Ciuccio’ altri due ex torinisti, ovvero Enrico Colombari e Giovanni Vincenzi. Toro-, partita speciale Nella storia del campionato italiano la sfida tra il club sabaudo e quello partenopeo significa l’ultimo match in Serie A disputato al Filadelfia, il 19 maggio 1963 e terminata 1-1. L’explicit nel tempio granata sotto l’egida Figc è stato-Pisa del 14 giugno ’86: per i piemontesi andò a segno Giancarlo Corradini, il quale due anni dopò verrà acquistato dal ...