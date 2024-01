Ascolti tv | sabato 6 gennaio stravince Amadeus con Lotteria Italia 2024

... è stato di gran lunga il programma più visto del prime time di6 gennaio, con 5.537.000 ... A seguire, tra gli altridi prime time: 'F. B. I. International' e 'F. B. I.' su Rai2 (...Come sono andati glitv di ieri,pomeriggio 6 gennaio 2024 Ecco di seguito i dati Auditel e l'analisi deglitv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il ...La prima serata la conquista Amadeus su Rai 1 con la puntata speciale di Affari Tuoi abbinata alla Lotteria Italia: insegue Mediaset con Heidi e Il marchese del Grillo ...Gli ascolti di sabato 6 gennaio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv tra Affari Tuoi Speciale Lotteria su Rai Uno e il film Heidi, ...