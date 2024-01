Ascolti tv sabato 6 gennaio 2024 | Affari tuoi speciale Lotteria Italia | Heidi | L’attimo fuggente | Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 gennaio 2024)tv, ecco i risultati e i datidei principali programmi in tv. Archiviato l’ultimo appuntamento con le festività, l’Epifania, è tempo di ritornare alla normalità. Ancora qualche ora e poi si torna infatti alla routine con gli impegni di sempre. Intanto, però, prosegue quel clima di festa che rappresenta un’occasione per protrarre la gioia. Qualcuno è già rientrato a lavoro, gli studenti cercano di godere a pieno questi ultimi giorni di vacanza. Ma una cosa resta sempre la stessa, gli appuntamenti serali con i programmi televisivi che non mancano di essere variegati e sempre rispondenti ai desideri del vasto pubblico. Una ricca programmazione delle varie reti tv offre, come sempre una scelta vasta con intrattenimento, film, fiction, approfondimenti, inchieste… In ...