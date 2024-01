Arnautovic | che disastro! Zero preoccupante nei dati di Inter-Verona

(Di domenica 7 gennaio 2024) Markoè senza dubbio il peggiore in campo di(2-1). Solo highlights negativi per l’attaccante austriaco, subentrato a Marcus Thuram al 73? del match. NOTA NEGATIVA – Dopo ventiquattro ore, si continua a parlare di. E a farlo sono soprattutto i tifosi avversari dei nerazzurri, che maldigeriscono la vittoria di ieri. Tanto da elaborare assurde teorie del complotto. Ma anche in casaè tempo di riflessioni, dopo il sollievo per i primi 3 punti del 2024, che valgono l’inutile titolo di “Campioni d’Inverno”. Perché tra gli aspetti che hanno reso così complicata la vittoria finale c’è anche l’ingresso in campo di Marko. Il numero 8 entra al 73? al posto di Marcus Thuram, fin lì ottimo nel ritrovare il feeling con Lautaro ...

Sia Sancheznon sono all'altezza e l'Inter ciò lo si pagherà. Da interista sono il primo a riconoscerequell'errore è stato clamoroso,quel goal non andava assegnato, ma non è ...Di sicuro la seconda avventura dia Milano non è iniziata sotto una buona stella. Dall'infortunio di Empolilo ha tenuto fuori due mesi alla partita contro il Verona. Qualche lampo, l'...Il girone d'andata dell'Inter si è concluso con il titolo virtuale di campione d'inverno, ma i minuti di Alexis Sanchez continuano ad essere ridotti all'osso. Da ...Non si placano le polemiche successive agli episodi arbitrali che hanno visto coinvolto il direttore di gara, Michael Fabbri, è un po` come se Inter-Verona non.