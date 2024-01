Ariana Grande | nuovo brano in arrivo | ritorno alla musica e all’amore

Leggi su dilei

(Di domenica 7 gennaio 2024)is back! La popstar ha annunciato sui social network he uscirà a breve una sua nuova canzone. La cantante di origini italiane mancava dalle sceneli da tempo, più precisamente dal 2020, quando ha pubblicato l’album Positions, per settimane in cima alle classifiche di mezzo mondo. Da allora non sono mancate collaborazioni con altri artisti ma è arrivato il momento didi tornare “ad essere indipendente”. Anche se lontana dalle sette note, lain questo periodo non è rimasta di certo con le mani in mano: negli ultimi mesi la cantante è stata impegnatissima con le riprese di Wicked, film basato sullo spettacolo di Broadway che narra le avventure delle streghe di OZ. Il film uscirà il prossimo inverno.torna a cantare: ...