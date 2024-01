Arezzo | intossicati da monossido carbonio in chiesa | 4 bambini in camera iperbarica

Tredici ricoverati in ospedale, di cui 5 bambini, nessuno dei quali però sarebbe in gravi condizioni Intossicazione da monossido di carbonio per una ... (sbircialanotizia)

Arezzo , 6 gen. - (Adnkronos) - Intossicazione da monossido di carbonio per una quarantina di persone, con 13 ricoverati in ospedale, di cui 5 ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Intossicazione da monossido di carbonio per una quarantina di persone, con 13 ricoverati in ospedale, di cui 5 bambini, nessuno dei ... (periodicodaily)

Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Intossicazione da monossido di carbonio per una quarantina di persone, con 13 ricoverati in ospedale, ... (dayitalianews)

commenta A Pergo , frazione del comune di Cortona ( Arezzo ) , la recita in parrocchia per festeggiare la Befana è finita con 27 intossicati dal ... (247.libero)

(Adnkronos) – Intossicazione da monossido di carbonio per una quarantina di persone, con 13 ricoverati in ospedale, di cui 5 bambini, nessuno dei ... ()

... abbiamo attivato subito il servizio di maxi emergenza e tra i 27anche 5 bambini" , ha ... Secondo alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano onlinenotizie , il gas sarebbe ...Leggi Anche Torino, avvelenato dal monossido di carbonio: operaio morto in casa Leggi Anche, 27da monossido di carbonio durante una recita della Befana in parrocchia: tra questi 5 bambini TI POTREBBE INTERESSAREIl sindaco di Cortona Meoni chiede che gli inquirenti facciano piena luce sul caso, il secondo a distanza di poco più di un anno ...Dei 27 intossicati ieri dal monossido di carbonio durante una recita in parrocchia a Pergo, nel comune di Cortona (Arezzo), quattro bambini restano ancora in camera iperbarica all’ospedale fiorentino ...