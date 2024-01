Arezzo | intossicati da monossido carbonio in chiesa | 4 bambini in camera iperbarica

(Di domenica 7 gennaio 2024) (Adnkronos) – Quattrosono stati trasferiti nella scorsa notte all’ospedale fiorentino di Careggi, dove sono trattati con la, per l’intossicazione dadiche si è verificata nelladi Pergo, frazione del comune di Cortona (). Il fatto è avvenuto ieri, sabato 6 gennaio, durante una recita a cui assistevano un centinaio di persone. Nello stesso ospedale è ricoverato anche un adulto che aveva manifestato malesseri importanti. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Complessivamente sono state oltre una quarantina le persone che hanno manifestato, sia pure in forma lieve, sintomi da intossicazione dadi– probabilmente a causa di un difetto nell’impianto di ...

All'ospedale San Donato di Arezzo tutti gli adulti che si sono presentati nel tardo pomeriggio del 6 gennaio sono stati dimessi. Dei 6 bambini rimasti ricoverati all'ospedale San Donato è prevista a breve la dimissione. Dei 27 intossicati nella giornata di ieri dal monossido di carbonio durante una recita in parrocchia a Pergo, nel comune di Cortona (Arezzo), quattro bambini restano ancora in camera iperbarica all'ospedale di Careggi.