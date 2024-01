Antonio Socci | più dell' unità delle chiese serve quella dei cattolici

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ieri Papa Francesco, all'Angelus per la festa'Epifania, ha ricordato un evento molto importante, storico, avvenuto a Gerusalemme il 5 gennaio 1964: «Sessanta anni fa, proprio in questi giorni, il Papa San Paolo VI e il Patriarca Ecumenico Atenagora si incontrarono a Gerusalemme, rompendo un muro di incomunicabilità che per secoli aveva tenuto lontanie ortodossi. Impariamo dall'abbraccio di quei due grandia Chiesa sulla stradadei cristiani, pregando insieme, camminando insieme, lavorando insieme». In effetti, da circa mille anni, la Chiesa di Roma e la Chiesa orientale sono divise, per ragioni che sarebbero superabili come dimostrò lo storico Concilio di Firenze. Infatti il 6 luglio 1439, nella cattedrale fiorentina di Santa Maria del Fiore, con la bolla papale ...