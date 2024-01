Antitrust | il Commissario UE Vestager incontrerà i CEO di Apple e Google

(Di domenica 7 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ileuropeo per la concorrenza dell'Unione Europea, Margrethe, ha pianificato un viaggio negli Stati Uniti la prossima settimana per incontrare i CEO di, Alphabet e Nvidia, tra gli altri, al fine di discutere la regolamentazione digitale europea e la politica sulla concorrenza. Citando un consulente del, il sito di

Mentre gli Stati Uniti valutano una causacontro Apple , anche l'Unione Europa sta pensando alle prossime azioni da prendere nei confronti delle Big Tech. Non a caso, dunque, ilEuropeo per la Concorrenza Margarethe ...... il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, che è anchestraordinario per l'Anno ... Il Tar del Lazio ha annullato la multa inflitta dall'ad alcune banche per aver subordinato la ...Il Commissario dell'Unione Europea Margarethe Vestager incontrerà la prossima settimana i CEO di Apple, Google, NVIDIA E OpenAI negli USA.Il CEO di Apple Tim Cook incontrerà il capo dell'antitrust dell'Unione Europea, Margrethe Vestager, nella prossima settimana.