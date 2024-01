Anita Olivieri tenta di difendere Garibaldi ma fa una serie di gaffe | “Viene da un paesino del sud | non sa il verbo ‘uomo’”

Anita Olivieri ha fatto un’altra uscita discutibile al GF Vip 2023 facendo storcere il naso a molti svelando cosa gli autori le hanno detto in ... (anticipazionitv)

Giuseppe Garibaldi nuovamente nell’occhio del ciclone per una frase sugli omosessuali. Gia alcuni giorni fa un commento del bidello calabrese aveva ... (isaechia)

ha ricevuto delle indicazioni dal Confessionale del Grande Fratello A quanto pare l'ipotesi è più veritiera del previsto dato anche l'atteggiamento insensibile che hanno avuto alcuni ...Altre polemiche nella casa del Grande Fratello , questa volta la protagonista è. Infatti questa mattina la ragazza romana uscita dal confessionale ha riferito ad altri inquilini le seguenti parole: ' Mi hanno detto in confessionale di tenere un profilo basso. ...Anita Olivieri ha tentato di difenderlo, ma secondo il web ha fatto solo più danni. Anita Olivieri difende Giuseppe Nella serata di ieri Giuseppe Garibaldi ha fatto un’esternazione che non è molto ...Il motivo Federico Massaro è tornato alla carica con Anita Olivieri. Infatti, il gieffino ha parlato con Fiordaliso nelle ultime ore e ha dichiarato di provare interesse per la coinquilina. Tuttavia, ...