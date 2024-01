Angelo Trementozzi | chi è l’ex marito della maestra Alessandra Celentano?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 gennaio 2024) Chi è? Si chiamal’esponente del mondofinanza che è stato sentimentalmente legato alladi ballo più temuta di Amici. Cosa sappiamo sul? Il matrimonio è durato sei anni.dinon appartiene al mondo dello spettacolo, e il suo nome è comparso nella cronaca rosa proprio per la sua relazione con la ex ballerina e coreografa. I due sono stati legati per diversi anni, ma dopo sei d’anni d’amore e di matrimonio l’idillio è finito. Non è dato però sapere perché, visto che la...