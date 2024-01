Ammissione di Belen Rodriguez | “Sono caduta in basso | ero alla frutta”

Leggi su biccy

(Di domenica 7 gennaio 2024) Atutto si può dire tranne che non sia onesta e diretta e che menta al suo pubblico. La showgirl argentina non ha mai nascosto le sue fragilità, le cadute, gli sbagli e … le corna. Insomma, a differenza di molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, la conosciamo per quella che è. A Domenica In laha fatto la suapiù grande degli ultimi anni quando ha rivelato di essere stata tradita con almeno 12 signorine, di aver sofferto di depressione e di essersi fatta ricoverare in una clinica a Padova.UNICA EDITION “Tradita da Stefano de Martino, ho chiamato tutte le ragazzearrivata a 12.in depressione. E lui non ha saputo aiutarmi. Non è stato un marito.andata in ...