Amici di Maria | vincitore fa coming out e “presenta” il fidanzato | ecco di chi si tratta – FOTO

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ehi, avete sentito l’ultima? Il nostro amato Sergio Sylvestre, il gigante buono con la voce d’oro, ha un. Sì, avete capito bene. Ildella quindicesima edizione didiDe Filippi, noto per la sua riservatezza, ha finalmente rotto il silenzio sulla sua vita sentimentale e fatto anche una sorta di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Luca Jurman , ex professore di canto di Amici di Maria De Filippi , in questi mesi non ha perso mai l’occasione per scagliarsi contro il programma che ... (blogtivvu)

Così l'ha massacrata e ha ucciso anche l'amica comune,Rus, 54 anni, anche lei romena e ... La Rus non ha preso parte alla cena, ma i trehanno parlato di lei, del fatto che viveva sola dopo ...... "Organizziamo con glidelle maratone per la visione delle nostre serie preferite. E anche le ... la casa di Stefano Bollani vicino a SantaMaggiore, dopo aver aperto le porte magiche dell'...Amici 7 gennaio. Nel corso della puntata sono accolti in qualità di ospiti i cantanti Giordana Angi e Tancredi.Michele Maddaloni: "Dopo Amici volevo tornare alla danza classica in teatro, ma non riuscii più a rientrare. La pandemia mi ha fatto smettere di ballare" ...