Amici 23 | Sarah ultima in classifica | Rudy Zerbi sbotta | Inconcepibile e scatta la lite tra i coach di canto! VIDEO

23,ultima in classifica: Rudy Zerbi chiede spiegazioni ad Anna Pettinelli L'esibizione disulle note di L'isola che non c'è di Edoardo Bennato è stata valutata positivamente, sia ......della nuova registrazione di23 Non mancheranno in studio le discussioni tra i professori della scuola . Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara sono: Lil Jolie, Holden, Petit, Malia,, ...Anna Pettinelli sotto accusa: i suoi voti messi in discussione L'inizio del 2024 almeno per quanto riguarda Amici 23 non è stato dei più sereni. La prima ...Assenti in studio nella puntata di Amici 23 oggi, domenica 7 gennaio, Gaia, Sofia e Nicholas: i tre ballerini non sono presenti in studio, Maria de ...