Amarcord – L’Empoli-Milan deciso da una rete di Andersson | Serie A News

Sarri non riesce a ritrovare la squadra dello scorso anno e non può continuare a inciampare con le piccole, a cominciare dall'condi Andreazzzoli che ha bisogno di punti salvezza. ...... che si carica di significati grazie all'di Adriano ...'ultima delle quali nel 1972, e altrettante volte in Serie B , nelle ... reduce dalla prima sconfitta della propria gestione a, ...