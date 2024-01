Amadeus pensa a Sanremo 2025 | tutti gli indizi che aprono al sequel

(Di domenica 7 gennaio 2024)è quasi pronto per2024, ma l’attenzione è già all’anno successivo. Sebastiani potrebbe accettare il sesto mandato. Meno di un mese. Questo il tempo che resta ad Amedeo Sebastiani, per, perre a2024. Mancano gli ultimi dettagli e poi comincerà il quinto Festival della Canzone Italiana diretto e condotto dal noto presentatore. Intantoincassa il successo senza riserve della Lotteria Italia. Anche ieri ascolti importanti. Numeri confortanti e in grado di ribadire che la presenza del conduttore è più che necessaria: quando c’è lui, le persone restano incollate alla televisione. Giovani e meno giovani. Sebastiani piace a, anche alla Rai che, dopo qualche reticenza iniziale al cambio di ...

Manca ancora qualche settimana all’annuncio ufficiale dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Tuttavia le ipotesi sulla formazione del cast ... (iodonna)

Dopo l’annuncio sui 30 big in corsa a Sanremo 2024, Amadeus è passato da Fiorello a “ Viva Rai2”. «30 cantanti? Sono 27 più i giovani. Ma senza i ... (open.online)

L’ultimo mese non è stato affatto facile per l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni , la quale è stata accusata di pratica commerciale ... (isaechia)

Ad un mese dall'inizio del suo quinto Festival di Sanremo ,ha rilasciato un'intervista a Repubblica nel corso della quale ha parlato anche di Chiara Ferragni e di ciò chedel grande polverone che si è sollevato dopo il caso Balocco. Il ...... Coca Cola e le lamentele dei venditori dei gioielli Morellato ecco un altro marchio chedi ... Niente politica a Sanremo e poi lo schiaffone a Ferragni:non si nasconde“Chiara Ferragni è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l'amaro in bocca. Quando… Leggi ...Dal no categorico siamo passati al possibilista “vedremo“. Ebbene sì, Amadeus ha ufficialmente aperto le porte a Sanremo 2025, il suo sesto Festival consecutivo. A Repubblica, ha dichiarato: “Portiamo ...