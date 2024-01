Amadeus non esclude un sesto Festival di Sanremo | la reazione di Fiorello è virale

Leggi su isaechia

(Di domenica 7 gennaio 2024) Manca ormai solo un mese all’inizio della nuova edizione deldi, la quinta condotta da, che in questi anni è stato capace di riportare la kermesse canora ai fasti del passato. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti in questi anni e i record segnati in termini di ascolti, ma anche con i brani da lui scelti per il palco dell’Ariston, il conduttore ha sempre ribadito che questo sarebbe stato il suo ultimo, poiché sentiva di aver già dato tutto il possibile e di non potersi superare ancora. Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essere cambiato esi è dimostrato decisamente più possibilista circa l’ipotesi di fare undi fila. Il presentatore, infatti, è stato intervistato da Repubblica e ha spiegato di essere ...