Amadeus | “La politica resti fuori da Sanremo | io lavoro in assoluta indipendenza Chiara Ferragni? Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa”

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il possibile sestoconsecutivo dinon è più un tabù. A romperlo è il diretto interessato che, inaspettatamente, ha aperto all’ipotesi di condurre il Festival anche nel 2025. Chi lo conosce bene sa quanto sia cauto e quanto ponderi al meglio ogni scelta e ogni parola, per questo sta facendo ancora più clamore l’intervista concessa a Repubblica. A un mese esatto dall’inizio della 74esima edizione del Festival, rivela di essere pronto a discutere con la Rai del suo futuro sul palco dell’Ariston.E L’IPOTEI2025 A lanciare la suggestione (o forse era qualcosa di più) è stato nelle scorse settimane Fiorello, sodale di, che scalda i motori per traslocare il suo Viva Radio2 nel glass all’Ariston e poi affiancare l’amico nella conduzione dell’ultima serata, sabato 10 ...

"Lavoro in autonomia. La politica resti fuori dal Festival di Sanremo . La famiglia è la mia forza. Sempre me stesso, la gente mi conosce: non ... (feedpress.me)

In vista del suo quinto Festival di Sanremo (edizione 2024 in programma dal 6 al 10 febbraio), Amadeus ha rilasciato una lunga intervista a La ... (tpi)

Tra meno di un mese Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus , si presterà per la quinta volta consecutiva alla conduzione del Festival di ... (ildifforme)

vuole ladistante da Sanremo 2024 'Lavoro in autonomia. Laresti fuori dal Festival di Sanremo . La famiglia è la mia forza. Sempre me stesso, la gente mi conosce: non fingo'.in una lunga intervista su Repubblica parla del suo momento professionale con il quinto Sanremo alle porte: 'Ladeve stare lontana da Sanremo. Il festival è il più grande appuntamento ...Amadeus, direttore artistico e conduttore per la quinta volta del Festival di Sanremo è chiaro: la politica «deve stare lontana» dal palco dell’Ariston. «Il festival è il più grande appuntamento music ...Insomma, Amadeus naviga a vele spiegate verso il suo quinto Sanremo, in partenza il 6 febbraio prossimo ...