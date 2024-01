Amadeus fa il botto con “Affari tuoi speciale Lotteria Italia” | 5 537 000 spettatori e il 31 4% di share | si aggiudica la serata del 6 gennaio

Grazie ai colleghi della Rai per il grande lavoro svolto e per quello che continueranno a fare, (questa sera l'Anno che Verrà conin diretta da Crotone), a loro, alle loro famiglie e a tutti ...... 'sta volta farò ilHey, hey, buon capodanno stronzo! Ho mille cose da fare quest'anno ... con il classico annuncio al TG 1 delle 13.30,ha annunciato i nomi dei cantanti Big in gara a ...«Dalla colpa alla vergogna all'inadeguatezza, fino all'impotenza di non riuscire a cambiare la situazione». Sono queste le emozioni che sta vivendo Chiara Ferragni a causa ...Facciamo un breve bilancio del Capodanno 2024 a Roma tra botti, concerti, feste e rischi per il patrimonio culturale e artistico della città e un 37% in più di turisti ...